Украинцы раскритиковали Илона Маска, который выступил с противоречивым заявлением в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Илон Маск - один из самых успешных миллиардеров планеты Земля. Знаменитость после 24 февраля активно помогал Украине в борьбе с российскими оккупантами, представляя Starlink в пользование украинским военным. А в последних публикациях в своем блоге Маск выступил с довольно странным предложением. "ЖВЛ" в своем блоге Инстаграм решило разместить пост Илона, чтобы увидеть реакцию украинцев.

"Американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией

Об этом он написал в Twitter.

"Мир между Украиной и Россией:

• Новые выборы аннексированных регионов под надзором ООН.

Россия идет, если на это будет воля народа.

• Крым формально в составе России, как это было с 1783 г. (до ошибки Хрущева).

• Водоснабжение Крыма должно быть обеспечено.

• Украина остается нейтральной", - написал Маск", - написано было в публикации.

Украинцы сразу принялись обсуждать публикацию:

"Походу чувак не те тапки надел утром", "Его кто-то спрашивал? Семь месяцев молчал и... на тебе выродил", "1783? Ого, Хрущев ошибся))", "Илона укусил путин", "Ну я думаю, все знают куда нужно послать Илона!!".

Напомним, в Сети обсуждают новый казус российских космонавтов

А еще Politeka сообщала, что Вакарчук из "Океана Эльзы" похвастался "подарком" от Илона Маска

Также Politeka писала, что Илон Маск вызвал Путина на поединок



