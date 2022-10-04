Как пишет Politeka.net, Илон Маск - один из самых успешных миллиардеров планеты Земля. Знаменитость после 24 февраля активно помогал Украине в борьбе с российскими оккупантами, представляя Starlink в пользование украинским военным. А в последних публикациях в своем блоге Маск выступил с довольно странным предложением. "ЖВЛ" в своем блоге Инстаграм решило разместить пост Илона, чтобы увидеть реакцию украинцев.
"Американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией
Об этом он написал в Twitter.
"Мир между Украиной и Россией:
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Ну какая реакция может быть?": на видео показали, как встречали Потапа украинцы после возвращения на родину
Маски возвращаются, опубликовано срочное обращение: где и кого из украинцев касается
"Теперь можем рассказать правду": раскрыты обстоятельства гибели Героя, который руководил "призраками Киева"
Жалел, что начал с Украины: масштабный план Путина терпит крах
• Новые выборы аннексированных регионов под надзором ООН.
Россия идет, если на это будет воля народа.
• Крым формально в составе России, как это было с 1783 г. (до ошибки Хрущева).
• Водоснабжение Крыма должно быть обеспечено.
• Украина остается нейтральной", - написал Маск", - написано было в публикации.
Украинцы сразу принялись обсуждать публикацию:
"Походу чувак не те тапки надел утром", "Его кто-то спрашивал? Семь месяцев молчал и... на тебе выродил", "1783? Ого, Хрущев ошибся))", "Илона укусил путин", "Ну я думаю, все знают куда нужно послать Илона!!".
Напомним, в Сети обсуждают новый казус российских космонавтов
А еще Politeka сообщала, что Вакарчук из "Океана Эльзы" похвастался "подарком" от Илона Маска
Также Politeka писала, что Илон Маск вызвал Путина на поединок