Популярная украинская певица Джамала, которая с начала войны активно гастролировала по миру с благотворительными концертами в поддержку Украины, не так давно стала участницей польской адаптации проекта "Танцы со звездами". И если в начале украинскую артистку очень хорошо восприняли, и она со своим партнером Яцеком Ешке даже набирала максимальные балы, то в шестом эфире пара не выдержала конкуренции.

На странице танцевального проекта в Instagram сообщили, что Джамала и Яцек покидают шоу. Как оказалось, в этом эфире украинско-польская пара набрала низкие баллы – всего 30 из 40 возможных.

К слову, на своей странице в соцсети Джамала перед эфиром написала: "Теперь танцуем каждый раз дважды. Первой была румба, и я точно ее не скоро забуду… Такой непростой танец пришел ко мне в комплекте с простудой. Но ничего, закаляемся и верим в лучшее".

Однако позже появилось еще одно видео уже после эфира, в котором украинская певица поблагодарила поляков за возможность участвовать в их "Танцах со звездами", и даже сказала несколько слов благодарности на польском языке.

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