Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая с начала войны осталась в Украине и запустила социальный проект по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала анонс нового выпуска телевизионной версии своего проекта, который также выходит в марафоне "Единые новости".

В коротком ролике можно увидеть, как Катя общается с женщиной, которая ищет пропавших на Черниговщине пожилых родителей. Судя по кадрам, телезвезда и сама не раз выезжала в места, где проходили боевые действия, а также она собрала огромную команду волонтеров, которые помогают в поисках.

В подписи к публикации Осадчая написала: "Пока Илон Маск демонстрирует всему миру биполярное расстройство, нам делать свое. Наш телевизионный поиск продолжается "Найти своих" – важная часть всеобщего поиска, ведь многомиллионная аудитория помогает искать пропавших. Присоединяйтесь и вы к поиску. Марафон "Единые новости" в 21:30. Сегодня".

Отметим, что накануне американский миллиардер Илон Маск сделал ряд скандальных заявлений, среди которых предложил оставить Крым россии и спросить мнение дончан и луганчан относительно того, хотят они в россию или в Украину.

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