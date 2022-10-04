Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны со своим коллективом много гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка опубликовала новое фото со своими парнями и рассказала о планах на зиму.

На новой фотографии Александра запечатлена с музыкантами KAZKA Никитой Будашем и Дмитрием Мазураком. И если парни стоят чуть позади и позируют в замысловатых черных нарядах, то Саша стоит впереди и появилась перед камерой в необычном пушистом образе.

В подписи к публикации Зарицкая рассказала о планах на зиму: "Мы едем во Львов! Уже 17 декабря будем петь, обниматься и поддерживать друг друга в Malevich Concert Arena. Нам обещают непростую зиму, но мы не опускаем рук, планируем концерты в украинских городах и точно знаем, что с вами нам будет тепло и уютно. Любим и ждем встречи. Ссылки на билеты по прайсу early birds в сторис". А поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды и рассказывать, в каких городах ждут их концерты.

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