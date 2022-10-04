Подпись к снимку, который показал Потап, была адресована зомбированным жителям россии и кремлевским пропагандистам.

Как сообщает Politeka.net, российские пропагандисты убеждают зомбированное население рф, что Украина была создана после развала Советского Союза. Украинский продюссер и рэпер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) опубликовал на своей странице в Instagram знаковое фото, которое доказывает обратное.

В частности, Потап поделился раритетным снимком 1919 года. На фото позировали украинцы из народного ансамбля - девушки были одеты в вышиванки и веночки, а парни носили шаровары. Примечательно, что артисты позировали на фоне тогдашней карты Украины - территория которой была больше, чем сейчас.

Подпись к снимку была адресована зомбированным жителям россии и кремлевским пропагандистам: "Не показывайте вате. Фото 1919 года. Советского Союза еще нет, но Украина уже есть. И она больше, чем сейчас".

"Мы не то, что намекаем… так, любуемся нашими границами", - подписал фото Потап.

Пользователи сети поддержали выводы Потапа и высмеяли россиян: "Да пусть учат бедные рашисты! Ибо учили лживую историю!", "Короче похоже у Вована по истории двоечка вырисовывается", "Часть у моря, нужно возвращать в страну", "Нравится, что россии здесь в принципе на карте и нет".

Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.

Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.

Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.