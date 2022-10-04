Момент вручения был запечатлен на видео. Наталья Могилевская не сдержала эмоций и со счастливой улыбкой похвасталась.

Как сообщает Politeka.net, певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская дает множество благотворительных концертов для украинских защитников. На одном из них бойцы ВСУ решили сделать ей сюрприз. На своей странице в Instagram артистка призналась, что получила от них награду.

Военные поблагодарили певицу за ее помощь и поддержку украинской армии. Момент вручения был запечатлен на видео. Наталья Могилевская не сдержала эмоций и со счастливой улыбкой похвасталась нагрудным знаком на своем жакете.

"Я была очень удивлена! Ребята, вы не представляете, насколько мне приятно. Это отличие для меня много значит! Я благодарна, мои дорогие, за вашу героическую работу. Желаю всем нам победы! Чрезвычайно счастлива, что смогла стать полезной для Украины и для вас", — написала Наталья Могилевская.

Пользователи сети в комментариях поздравили певицу и отметили, что она действительно заслужила на нагрудный знак, ведь с первых дней поддерживает защитников.

"Наталья Вы достойны этой награды. Вы с первого дня были с народом", "Наталья, это заслужено!!! Вы настоящая, без страха, без лицемерия", "Наталья, Вы наша гордость", "Самые искренние поздравления", "Я бы Вам все медали мира отдала", - писали в комментариях.

Напомним, Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.

Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом украинцев.

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