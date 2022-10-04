Победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос совершила модный выход в Париже, скомпоновав лук из вещей известных брендов.

На своей странице в Instagram Санта Димопулос разместила атмосферный кадр, сделанный в уютной кафешке на улице в столице Франции.

На снимке певица позирует в модных одеждах и аксессуарах. В частности, Димопулос надела бежевый тренч от Dior, кожаные леггинсы. На ноги она обула черные туфли, а дополнила свой образ стильными очками и часами.

К слову, выглядела победительница «Танцев со звездами» модно, уверенно и очень эффектно.

"Париж волшебный, быстрый, яркий! Я всегда на бегу и хочу всё успеть… Хочу приехать хоть раз на неделю и насладиться каждым мгновением, ведь здесь черпаешь вдохновение буквально на каждом углу", - написала она.

Фолловеров восхитил стильный образ Санты, но без ложки дегтя не обошлось.

"Сантачка, вы прекрасны",

"Когда уйдут в прошлое такие луки🤮", - пишут в сети.

Ранее Санта Димопулос призналась, что переберётся с детьми в Украину только после того, как закончится война.

«"Я планирую жить в Украине. Пока я вынужденно переехала и перевезла детей, потому что старые сытые отбросы решили нас вызволить из классной жизни. И пока будет продолжаться война, они (дети - ред.) будут находиться в безопасном месте", - написала Санта.

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