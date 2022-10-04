Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик в любой сезон выглядит эффектно и стильно, восхищая своими шикарными образами. С приходом осени она перешла на более теплые платья и брючные костюмы. Ведущая продемонстрировала яркий и трендовый осенний образ на опубликованном фото в Instagram.

Лилия позировала на фоне осенних улиц в Киеве. Светлое бежевое пальто классического кроя, белая длинная юбка в принт и теплый серый свитер очень шли звезде. Также она дополнила образ оригинальными серьгами и сумочкой через плечо. В руках Лилия Ребрик держала стаканчик с кофе, который согрел ее в такой холодный осенний день.



Завершают образ распущенные волосы и нежный макияж, а также мягкая улыбка известной телеведущей Ребрик.

"Спокойного дня всем нам. Съемки в такую дождевую осенню погоду - особенные ощущения. Но на все согласна, только бы без войны", - отметила Лилия Ребрик в подписи к фото.

Стоит отметить, что Лилия Ребрик карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года по июль 2022 года Ребрик была ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".



Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

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