Как пишет Politeka.net, четвертая жена уже украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова буквально рассказывает о каждом мгновьи своей жизни.

В июне прошлого года молодая жена родила своему мужу, который старше ее почти на 30 лет, сына Михаила. Мальчик стал четвертым ребенком у Павлика, для Екатерины же он первенец. Поэтому девушка так трепетно бережет в памяти всё, что связанно с беременностью и рождением сына.

4 октября в своих Инста-сторис Репяхова объяснила, почему это день для нее особенный. Дело в том, что 2 года назад она узнала о своей беременности.

«Тест показал две полоски. Я никогда не забуду те ощущения два года назад», - призналась она и показала фото из больницы, где лежит на кушетке с огромным животом.

Также жена Павлика рассказала, что у нее была невероятная беременность, которая доставляет ей только самые светлые воспоминания.

Она показала кадр, как танцует с мужем.

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