Вчера вечером Илон Маск взбудоражил целый мир своими провальными и нелепыми заявлениями, в них он, по сути, предложил Украине капитулировать и пойти на кремлевский вариант "мира". Телеведущая Мария Ефросинина не смогла молчать после увиденных твиттов.
«Когда в реальном времени видишь, как мир запускает Илона Маска нах*й в космос!» - написала Ефросинина на эмоциях. Артистка отреагировала на довольно неоднозначные и последующие твитты бизнесмена.
В свою очередь Сергей Притула предположил, что Илон Маск пропускал уроки по истории:
«Илон, мужик. Кажется, вы пропустили много уроков истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях. Ваши предложения похожи на путинские».
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Отметим, бизнесмен Илон Маск своими заявлениями об Украине породил не только бурю гнева, но и бесчисленное количество мемов и острых шуток.
Одной из них и поделился советник Офиса президента Алексей Арестович. Представитель ОП опубликовал кадр, на котором Илон Маск изображен, сидящим на стуле в наручниках.
«Работаем оперативно», - шутливо прокомментировал кадр Арестович.
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