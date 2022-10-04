Вчера вечером Илон Маск взбудоражил целый мир своими провальными и нелепыми заявлениями, в них он, по сути, предложил Украине капитулировать и пойти на кремлевский вариант "мира". Телеведущая Мария Ефросинина не смогла молчать после увиденных твиттов.

«Когда в реальном времени видишь, как мир запускает Илона Маска нах*й в космос!» - написала Ефросинина на эмоциях. Артистка отреагировала на довольно неоднозначные и последующие твитты бизнесмена.

В свою очередь Сергей Притула предположил, что Илон Маск пропускал уроки по истории:

«Илон, мужик. Кажется, вы пропустили много уроков истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях. Ваши предложения похожи на путинские».

Отметим, бизнесмен Илон Маск своими заявлениями об Украине породил не только бурю гнева, но и бесчисленное количество мемов и острых шуток.