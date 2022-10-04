Как пишет Politeka.net, жена главного героя 10 сезона шоу "Холостяк" пилота Макса Михайлюка Дарья Хлыстун работает профессиональной моделью и имеет свою когорту поклонников в Instagram. За ее профилем следят свыше 100 тысяч человек. Девушка не часто, но все же публикует фото и видео, свои работы и личную жизнь. Не редко в ее микроблоге можно встретить соблазнительные снимки, на которых она демонстрирует свою восхитительную фигуру.

Сейчас жена Михайлюка впервые посетила Венецию. Как призналась модель, этот город в Италии покорил ее в самое сердце.

На память о Венеции Хлыстун решила оставить несколько снимков, сделанным в отеле. Она нарядилась в черное мини-платье с длинными рукавами, которое отлично подчеркнуло почти идеальную фигуру манекенщицы.

«Венеция, я у тебя впервые. И ты покорила мое ❤️ не говорю «прощай» говорю – «до встречи», - написала Даша.

Поклонники одарили Хлыстун восторженными комментариями, однако в комментарии пришли хейтеры, которые раскритиковали молодую маму за то, что она разъезжает по Европе и оставляет свою маленькую дочь Ариану.

"Красотка, такая фирура",

"Вау, какая ты шикарная",

"Красоточка",

"И не стыдно вам ребёнка одного оставлять -это позор на свою страну",

"Вам должно быть стыдно",

"Мне жаль ребёнка её просто", - высказываются в сети.

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