Как пишет Politeka.net, жена главного героя 10 сезона шоу "Холостяк" пилота Макса Михайлюка Дарья Хлыстун работает профессиональной моделью и имеет свою когорту поклонников в
Сейчас жена Михайлюка впервые посетила Венецию. Как призналась модель, этот город в Италии покорил ее в самое сердце.
На память о Венеции Хлыстун решила оставить несколько снимков, сделанным в отеле. Она нарядилась в черное мини-платье с длинными рукавами, которое отлично подчеркнуло почти идеальную фигуру манекенщицы.
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«Венеция, я у тебя впервые. И ты покорила мое ❤️ не говорю «прощай» говорю – «до встречи», - написала Даша.
Поклонники одарили Хлыстун восторженными комментариями, однако в комментарии пришли хейтеры, которые раскритиковали молодую маму за то, что она разъезжает по Европе и оставляет свою маленькую дочь Ариану.
"Красотка, такая фирура",
"Вау, какая ты шикарная",
"Красоточка",
"И не стыдно вам ребёнка одного оставлять -это позор на свою страну",
"Вам должно быть стыдно",
"Мне жаль ребёнка её просто", - высказываются в сети.
Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка посветила разрезами в неприличной позе
А еще Politeka сообщала, что модель Даша Хлыстун вывела на прогулку стильно одетую дочь от "Холостяка" Макса Михайлюка
Также Politeka писала, что модель Даша Хлыстун восхитила видом с повзрослевшей дочерью от "Холостяка" Макса Михайлюка