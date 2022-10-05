Модель, бывшая гимнастка, а также победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова высказалась о непростых периодах в жизни.

Как пишет Politeka.net, победительница шоу «Холостяк-10» и украинская блогерка Даша Ульянова ответила на личные вопросы поклонников и призналась, как часто у нее бывали непростые периоды в жизни. По словам Ульяновой, она тоже переживает из-за проблем и иногда ее "накрывает".

«Вы переживали расставания? Слезы, депрессия и тд?» - спрашивают у Ульяновой.

На что она честно показала кадр, на котором предстала в слезах, без макияжа и притворства: «Да», - коротко написала она.

Также Даша призналась, когда ее планы идут наперекосяк: «Да конечно, бывает. Я живой, достаточно эмоциональный человек. У всех бывает».

«Меня вообще удивляют такие вопросы, но я сама сказала «об откровенном». Поэтому, если откровенно, как Бог даст, но хотелось бы немного позже» - высказалась о детях Даша.

Вспомнила она и о тебе личной жизни, ответив на вопрос, почему не говорит о ней и не показывает избранника.

«Как только я начинаю что-то показывать – все идет не так. Поэтому мой выбор – оставить эту часть жизни для себя. Так лучше для всех» - добавила Даша.

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