Популярный грузинский продюсер, шоумен и участник украинского сезона шоу "Холостяк" и других телепроектов Иракли Макацария, который недавно отметил пышную свадьбу с молоденькой возлюбленной Лизой Чичуа, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен поделился очаровательным фото с новой "подружкой".
Как видно, Иракли запечатлен в интересной локации, похожей на картинную галерею. Перед камерой он появился в стильном светлом кардигане и черной футболке под ним, а на лице счастливая улыбка. И это не удивительно, ведь в руках над собой он держит очаровательного белого песика. Похоже, Иракли с супругой Лизой решили обзавестись этой пушистой "подружкой".
В подписи к публикации Макацария написал: "Искусство любви". А поклонники тут же принялась комментировать новое фото на странице шоумена: "Облачко преданности и радости!", "Ну такая уже хорошенькая!", "Собаки и кошки, самые преданные и лучшие друзья для человека", "Красивая собачка", "Подстригите собачку или завяжите чубчик, для глазок вредно такой занавес", "Иракли, какая красивенькая собачка. Как ее зовут?", "Милая".
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