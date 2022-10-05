Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. С начала полномасштабного вторжения рф Камалия активно продолжает записывать новые треки, которые теперь так или иначе затрагивают тему войны.

В этот раз на своей странице в Instagram певица сообщила о премьере своей новой песни в дуэте с рэпером Paul Hank и клипа на нее.

"Пулями в сердце, насквозь мое тело — Это не остановило меня…". Пулями — дуэт с украинским рэпером Paul Hank. Это уже третья музыкальная работа из альбома “Сильная, как никогда”. Пулями — самые страшные наши воспоминания, ощущения, минуты, которые кажутся вечностью, с начала войны. Пулями — для меня написали черниговские авторы, которые лично пережили все ужасы российской агрессии. Когда ее пою, едва сдерживаю слезы! Верю, что Украина победит! Спасибо ВСУ за наши освобожденные города! Спасибо, что жизнь продолжается! 💛💙", - написала Камалия под видео.

Поклонники в комментариях поддержали певицу, но отметили, что она стала похожа на Таисию Повалий:

"Вам очень подходит петь на украинском! Песни очень хорошие, ваш голос звучит совсем по другому!❤️";

"В этом образе вы похожи на Таисию Повалий:(";

"Очень глубокая песня! 🙌💙💛".

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