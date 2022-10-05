В этот раз на странице в Instagram артистка разместила фото, на котором она в укрытии позирует со своей четырехлапой соседкой. В кадре она держит на руках маленького мопса. Кроме того, Наталья также посмеялась над казусом, состоявшимся накануне в эфире телемарафона, когда щенок Пуговка переволновался и сделал "сюрприз" прямо на столе у телеведущих.
"С нами в подвале два дня жила эта милашка. Ps. В свете сегодняшних событий, информирую, во время съемки фото казусов не произошло 😂", — написала Могилевская под снимком.
Поклонники певицы в комментариях засыпали артистку комплиментами, а также делятся своим опытом общения с песиками:
"Мопсы очень чувствительны, наш тоже был с нами в подвале, дрожал и плакал от взрывов. Они как дети, беззащитны и полностью зависимы от нас!";
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"А с нами в эвакуации на квартире целый месяц жила девочка кане корсо, барышня эффектная, грациозная, игривая, правда, не очень воспитанная, но порой даже умнее своего хозяина😉";
"Боже, какая прелесть. Очень миленько😍";
"Такое светлое и хорошее фото❤️";
"Какая же только красивая!";
"Вау какая красавица ❤️";
"Какие эти собачки милые!😍".
Напомним, Наталья Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.
Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом.
Также Politeka писала, что Наталья Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.