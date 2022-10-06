Ранее Даниэль был участником популярных шоу «Танці з зірками», «Голос країни», «Маска». Но с начала полномасштабного вторжения рф Салем вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину от оккупантов. Уже дважды ведущий успел пострадать на фронте: недавно он травмировал спину, поймав пулю в броник, а ранее получил контузию и повредил ухо.
В этот раз на своей странице в Instagram Салем разместил трогательные кадры, как он по видеосвязи общается со своей дочерью. Даниэль и его жена Мария воспитывают дочь по имени Санта-Луна.
"Вербальное общение наше все! жить без тебя не могу, мой Луна!", - признается звездный боец.
Поклонники в комментариях поддержали артиста и засыпали его с дочерью комплиментами:
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"Прикольная. Наполовину Маша, наполовину ты";
"Классная, пусть произойдет чудо и все мы будем в нашей любимой, невероятной Одессе и над нами будет мирное небо и никак иначе 🙏🏻😊";
"Как она на тебя похожа, эта маленькая принцесса";
"Вы такие хорошие 😍";
"Доченька очень похожа на отца😍";
"Боже какая она хорошенькая. Просто маленькое чудо";
"Скорейшей победы и возвращения Защитников в свои семьи! 🙏💙💛".
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