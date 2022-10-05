Украинская вокалистка MamaRika (Анастасия Кочетова) откровенно призналась, что была на грани развода со своим мужем Сергеем Середой.

Так, в своих Instagram-Stories певица решила поболтать и устроила традиционную рубрику «вопрос-ответ». Один из читателей страниц спросил артистку о критичном периоде в отношениях с мужем.

MamaRika не стала скрывать и рассказала всё, как есть.

По словам певицы, супруги пережили кризис на третьем году отношений. Также MamaRika призналась, что тогда она планировала завершить отношения с мужем.

"Да, по классике нас переколбасило где-то на третьем году отношений... Были на грани разрыва", — вспомнила она.

Однако, к счастью, пара преодолела все трудности и начала все с чистого листа. Также певица добавила, что отношения с мужчиной изменились после рождения первенца.

Впрочем, это были только приятные перемены. Супруги стали еще больше уважать и поддерживать друг друга. По словам MamaRika, рождение сына укрепило их отношения.

"Любовь побеждает эгоизм и эмоции. Вообще, не стоит привязываться к этим кризисам. Просто должно быть уважение друг к другу, диалог и анализ ситуации здесь и сейчас", — добавила она.

Напомним, беда случилась с певицей MamaRika после возвращения с семьей в Украину: "Я просто развалилась..."

Как сообщала Politeka, MamaRika после несчастья за границей показала кадры жилья: "Еще разваленная"

Также Politeka писала, MamaRika, умчав из Украины с семьей, кардинально изменила имидж: "Божечко, что за..."