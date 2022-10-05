Даже во время войны, после съемок и волонтерства, телеведущая Леся Никитюк продолжает следить за своей внешностью и находит время для похода в салон красоты. Так, на днях знаменитость побывала на очередном сеансе эндосферы, чтобы поддерживать кожу подтянутой и упругой. Кадры, сделанные во время процедуры, телеведущая опубликовала в Stories Instagram.

В салоне Лесе лежала на кушетке, а специалист водил аппаратом эндосфера по ее ногам и ягодицам.

«На эндосферу пришла. Сейчас этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана», - отметила теледива и засветила пикантные части своего тела на фото.

Стоит сказать, что аппарат эндосфера изначально предназначался для профессиональных спортсменов для того, чтобы с помощью интенсивного воздействия на мышцы побыстрее вывести из них молочную кислоту.

Также процедура помогала улучшить венозный кровоток и повысить мышечный тонус.

Напомним, что Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу.

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