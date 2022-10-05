Победительница третьего сезона шоу "Х-фактор" Аида Николайчук, выступающая под сценическим именем AIDA, продолжает радовать поклонников не только творчеством, но и красотой.

В этот раз на своей странице в Instagram, где за ней следят более 56 тысяч фанов, 40-летняя Николайчук опубликовала эффектное селфи, на котором вблизи показала лицо с минимумом макияжа.

"Доброе утро☀️ всем хорошего дня! 🤍", - пожелала Аида поклонникам.

Многочисленные поклонники, среди которых много иностранцев в комментариях засыпали артистку комплиментами: "Доброе утро, красавица! Тебе тоже хорошего дня 💙💛", "Чистая красота 😍", "Мама миа, какая сила и завораживающая фотография 😍", "Если весь мир соперничает с тобой за красоту, ты первая в мире красавица", "Ангельское лицо, ангельский голос! Не слишком ли утомляет быть Ангелом?🌷", "Красиво, прекрасно ❤️", "проснулось солнышко, которое украшает дни 😍" , "ты прекрасная Аида", "Идеальная женщина".

Кроме того, в сторис Николайчук поделилась своей радостью: она стала счастливой обладательницей роликов. Певица также показала фото примерки.

"Как долго я о них мечтала", — признается Аида.

Недавно AIDA представила новый клип на песню «Ліхтар» с загадочным сюжетом, где героиня разрывается между реальностью и иллюзией сна, ища своего любимого.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.