В этот раз на своей странице в Instagram, где за ней следят более 56 тысяч фанов, 40-летняя Николайчук опубликовала эффектное селфи, на котором вблизи показала лицо с минимумом макияжа.
"Доброе утро☀️ всем хорошего дня! 🤍", - пожелала Аида поклонникам.
Многочисленные поклонники, среди которых много иностранцев в комментариях засыпали артистку комплиментами: "Доброе утро, красавица! Тебе тоже хорошего дня 💙💛", "Чистая красота 😍", "Мама миа, какая сила и завораживающая фотография 😍", "Если весь мир соперничает с тобой за красоту, ты первая в мире красавица", "Ангельское лицо, ангельский голос! Не слишком ли утомляет быть Ангелом?🌷", "Красиво, прекрасно ❤️", "проснулось солнышко, которое украшает дни 😍" , "ты прекрасная Аида", "Идеальная женщина".
Кроме того, в сторис Николайчук поделилась своей радостью: она стала счастливой обладательницей роликов. Певица также показала фото примерки.
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"Как долго я о них мечтала", — признается Аида.
Недавно AIDA представила новый клип на песню «Ліхтар» с загадочным сюжетом, где героиня разрывается между реальностью и иллюзией сна, ища своего любимого.
Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.
Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.