Напомним, в мае Харчишин сообщил о разводе после 13 лет брака.
По словам Валерия, они разошлись с супругой Юлей еще до начала войны.
«К сожалению, жизнь не всегда такая, какой мы ее представляем, несмотря на социальные стандарты и обязательства. Иногда она меняется вне зависимости от нас. Еще до войны мы перестали быть физически супругами», — рассказал Харчишин.
Музыкант не стал скрывать, что у него другие отношения, но имя женщины не назвал. Появились слухи, что его новой избранницей стала журналистка Янина Соколова, с которой он знаком давно.
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«Надо сказать, что мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного и ссорились. Но мы действительно друзья», – ответил Харчишин в интервью «Слава+».
Но, как оказалось, рассказывать о романтических отношениях Харчишин еще не готов.
«Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать другую сторону, это может быть любой другой, но я не могу привлекать без их согласия. Я не могу говорить о Юле без ее согласия...», - ответил Валерий Харчишин.
Музыкант пока официально не разведен и пока даже не думает о новой свадьбе в будущем.
Напомним, ранее Харчишин рассказывал о брате на фронте.
Также Politeka писала, что сыну лидера Второй реки Харчишина поставили страшный диагноз.