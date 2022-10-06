Напомним, в мае Харчишин сообщил о разводе после 13 лет брака.

По словам Валерия, они разошлись с супругой Юлей еще до начала войны.

«К сожалению, жизнь не всегда такая, какой мы ее представляем, несмотря на социальные стандарты и обязательства. Иногда она меняется вне зависимости от нас. Еще до войны мы перестали быть физически супругами», — рассказал Харчишин.

Музыкант не стал скрывать, что у него другие отношения, но имя женщины не назвал. Появились слухи, что его новой избранницей стала журналистка Янина Соколова, с которой он знаком давно.

«Надо сказать, что мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного и ссорились. Но мы действительно друзья», – ответил Харчишин в интервью «Слава+».

Но, как оказалось, рассказывать о романтических отношениях Харчишин еще не готов.

«Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать другую сторону, это может быть любой другой, но я не могу привлекать без их согласия. Я не могу говорить о Юле без ее согласия...», - ответил Валерий Харчишин.

Музыкант пока официально не разведен и пока даже не думает о новой свадьбе в будущем.

Напомним, ранее Харчишин рассказывал о брате на фронте.

Также Politeka писала, что сыну лидера Второй реки Харчишина поставили страшный диагноз.