Як повідомляє Politeka.net, брат лідера гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина захищає Україну. Він зізнався в ефірі інформаційного телемарафону, що впевнений – брат повернеться живим, хоч і відчуває перед ним почуття провини.
Співак зізнався, що переймається, коли брат не виходить на зв'язок і боїться за нього дуже. При цьому музикант упевнений, що дочекається брата живим.
"Коли побачив його роту, то зрозумів, чому набирають таких карасів. Карась - це люди з села, яких кинь у болото, дай цигарки, і вони виживуть. Ось він із таких хлопців. Я впевнений, що він виживе. Але хвилююся дуже сильно, коли він довго не виходить на зв'язок", – зізнався Валерій Харчишин.
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Він додав, що відчув почуття провини, коли був за кордоном з волонтерською місією, а його брат ночував на цвинтарі, коли за його позиціями почали обстрілювати фосфор.
"Раптом він зателефонував і дуже довго матюкався, а потім розповів, що вони як зайці бігають полем, а їх б'ють фосфором, і ночують вони на цвинтарі. Це було дуже складно, і я якраз був закордоном" - зізнався Валерій Харчишин .
Нагадаємо, що лідер "Другої ріки" Харчишин несподівано заявив про розлучення.
Як повідомляла Politeka, лідер "Другої ріки" Харчишин переніс складну операцію, що з ним зараз.
Також Politeka писала, що синові лідера "Другої ріки" Харчишина поставили страшний діагноз.