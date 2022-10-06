Звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита. При этом Саливанчук постоянно акцентирует внимание на том, что она не просто жена или мать, а в первую очередь женщина, заботящаяся о собственных нуждах.
В этот раз на своей странице в Instagram 37-летняя артистка разместила эффектное видео из танцевальной студии. В черном платье с разрезом от бедра Анна продемонстрировала, чему научилась за это занятие.
"Как я сегодня танцевала, забывала, ошибалась, но главное не бояться и идти дальше. Танцы - для женщины - это раскрытие женственности, и так за 203 дня войны я теряю себя, поэтому пошла танцевать", - признается Саливанчук.
Поклонники в комментариях поддержали артистку и даже предлагают ей принять участие в следующем сезоне шоу "Танці з зірками": "Вау", "Да-да-да!!! Вам нужно в танці з зірками участвовать! Обязательно!!! Хорошо получается!!!👏🔥❤️", "Супер".
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Раньше Саливанчук советовала поклонницам не забывать уделять время себе.
"Оденьте платье, костюм, накрасьтесь, танцуйте, читайте, смотрите фильм, займитесь спортом, сходите на массаж, прогуляйтесь в одиночестве - и вы поймете, что жизнь прекрасна", - считает актриса.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.