Напомним, в мае этого года Харчишин сообщил, что они "перестали быть физически супругами". В конце марта дом Харчишина в Гостомеле был разрушен оккупантами. И, объясняя его восстановление, музыкант решил сообщить, что все что было разрушено отстроят, но жить в этом доме он уже не будет.

«Должен быть честным, прежде всего перед самим собой. Там жили мои дети, там жила их мама и моя официальная жена Юля…», - рассказал Харчишин, признавшись, что сам он жил и живет другой жизнью в другом месте.

Также музыкант сообщил, что у него другие отношения. С кем именно Харчишин пока раскрывать не хочет и в целом о разводе откровениями делиться не спешит.

«Я не хочу никого оскорблять, я не хочу выносить на общее обозрение, потому что у нас есть много приятных моментов и есть один неприятный – это я. Поэтому, когда я начинаю рассказывать об этом, о своем личном, о том, где я был во время начала войны, и где жил… это создает определенные неудобства и, наверное, давит на определенные болезненные точки всех причастных. Я несколько раз наступал на грабли и выгребал со всех сторон и понял, что пока я не имею права говорить об этом и задействовать все стороны этого процесса», – рассказал Харчишин в интервью «Слава+» .

«То есть все не так гладко, как кажется?», – уточнил у Харшичина Слава Демин.

Музыкант ответил, что ему "прежде всего не гладко", добавив, что он может сам с собой поговорить, но "договориться не могу".

Напомним, брат Харчишин сейчас на фронте.

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