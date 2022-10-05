Популярная украинская танцовщица и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая вместе с мужем воспитывает двоих детей и основала свою танцевальную студию, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры из модного ресторана, где показала вечеринку со своим клубом.

На фотографиях можно увидеть молодую команду Илоны, а также изысканные блюда, которые им подавали в ресторане. Сама хореограф пришла на вечеринку в стильном синем костюме со светлой полосатой блузой оверсайз и маленькой сумочкой через плечо. Завершают образ массивные светлые ботинки, которые позже она сменила на изящные белые босоножки.

В подписи к публикации Гвоздева рассказала о ресторане, в котором проходила встреча ее клуба: "Каждое место встречи моего клуба @uwu_gvozdeva тщательно выбирается и для меня очень важна атмосфера ресторана и изысканная кухня. Искренне благодарна всей команде ресторана за тепло, уют, изысканную кухню, высокий уровень обслуживания, волшебную атмосферу и большое доброе сердце руководителей. Кстати, входная дверь между вторым и третьим этажом старинная, мощная дверь, которая была привезена из самого Вьетнама! Как думаете, сколько ей лет?".

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