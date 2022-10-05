Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз заезда выложила подборку фотографий младшей дочери Алисы, которая отмечает 11-й день рождения.
На фотографиях Алису можно увидеть в разных локациях и нарядах. Так, здесь есть фото с отдыха, где она в купальнике и милой соломенной шляпке, также есть снимок, на котором она позирует с огромной собакой. А на первой фотографии Алиса запечатлена на прогулке в необычном месте, и позирует в стильном образе.
В подписи к публикации звездная мама Оля Полякова написала: "Моя Алиса! Сегодня день рождения этой замечательной и чудаковатой девочки, я так хочу, чтобы у нее все было хорошо, чтобы была здорова и счастлива, а еще чтобы ее главное желание сбылось, и это не подарки, игрушки, и даже не домашние животные. Это вернуться в мирную Украину домой! Сегодня наши дети хотят одного быть дома с родителями и мирного неба! Пусть так и будет!".
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Андрей Данилко поставил крест на личной жизни и назвал причину: «Я это уже понимаю»
Скоро попросят эвакуироваться: украинцев предупредили, кого из них это коснется
Пугачева уехала из россии и красиво всех поставила на место новым заявлением: "Какое счастье…"
Звезда "Евровидения" Руслана поразила украинцев новыми кадрами из-за границы: "Это тяжело, но..."
Напомним, "В зеркале не увидишь…": Каменских честно рассказала, что с ней происходит во время войны.
Как сообщала Politeka, "Давай чаще так": Дорофеева открыла декольте и подразнила фанатов, видео.
Также Politeka писала, что "Такая я себе нравлюсь": Билык показала фото из Америки и удивила признанием.