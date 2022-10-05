Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз заезда выложила подборку фотографий младшей дочери Алисы, которая отмечает 11-й день рождения.

На фотографиях Алису можно увидеть в разных локациях и нарядах. Так, здесь есть фото с отдыха, где она в купальнике и милой соломенной шляпке, также есть снимок, на котором она позирует с огромной собакой. А на первой фотографии Алиса запечатлена на прогулке в необычном месте, и позирует в стильном образе.

В подписи к публикации звездная мама Оля Полякова написала: "Моя Алиса! Сегодня день рождения этой замечательной и чудаковатой девочки, я так хочу, чтобы у нее все было хорошо, чтобы была здорова и счастлива, а еще чтобы ее главное желание сбылось, и это не подарки, игрушки, и даже не домашние животные. Это вернуться в мирную Украину домой! Сегодня наши дети хотят одного быть дома с родителями и мирного неба! Пусть так и будет!".

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