Украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Тарас Цымбалюк, как и многие украинцы, часто общался на русском языке и не видел в этом ничего плохого. Однако после полномасштабного вторжения этот язык стал восприниматься как враждебный. Актер высказал свое мнение по поводу украинизации в интервью Алине Доротюк.
Актер рассказал, что языковый вопрос сейчас очень важен для любого человека, но для украинцев - это сейчас мощное оружие.
"Если мы говорим о какой-то Швейцарии, где люди говорят по-английски, по-немецки — то носители этого языка не были агрессорами в таких масштабах. Если же речь идет о россиянах, которые принесли в Украину свой язык, то после полномасштабного вторжения мы должны понимать, что это язык агрессора. Нам нужно осознать, что вот оккупант, и русский язык несет в себе максимальное зло", — сказал Тарас Цимбалюк.
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При этом Тарас Цимбалюк, считает, что не следует навязывать всем украинский язык силой.
"Очень глупо сейчас давить на людей из того же Мариуполя или Луганска — они должны привыкнуть к языку постепенно. Мы живем в довольно непростое время, старшее поколение росло в советском союзе и разговаривало по-русски", — добавил Тарас Цимбалюк.
Напомним, что Цимбалюк из "Кріпосної" впервые разразился откровениями о разводе.
Как сообщала Politeka, Цимбалюк из "Крепостной" назвал украинку, в которой разочаровался.
Также Politeka писала, что Цимбалюк из "Крепостной" раскрыл, почему украинские актеры поголовно играют в российском "мыле".