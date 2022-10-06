Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист взбудоражил фанатов новой фотосессией в стилистике фильма Люка Бессона "Леон киллер".

Как видно на фото, Тарас примерял образ французского актера Жана Рено из легендарного фильма "Леон киллер". Рядом с ним на фотографиях позирует маленькая девочка, которая в свою очередь превратилась в юную героиню Натали Портман Матильду из фильма. В фотосессии присутствуют яркие образы, предметы и вещи, которые узнают все, кто смотрел фильм. Здесь и короткая стрижка-каре Матильды, шапочка и очки Леона, и знаменитый вазон.

В подписи к публикации Цымбалюк написал: "LEON & MATILDA". Восторженные поклонники тут же принялись комментировать новые фото на странице актера: "Класс", "Это что-то невероятно", "Крутая съемка", "Фото невероятные, огонь", "Интересное", "Круто", "Огонь!", "Супер", "Класс", "Очень круто!", "Очень классно", "Шикарные фото", "Это просто бомба. Такие крутые", "Как же это круто!".

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