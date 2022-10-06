Популярный украинский музыкант родом из Харькова Сергей Бабкин, который с начала войны с женой и тремя несовершеннолетними детьми выехал за границу и давал благотворительные концерты в поддержку Украины, на своей странице в Instagram поделился радостной новостью. Как оказалось, артист собирается вернуться и даже анонсировал концерты в украинских городах.

По словам Сергея, в этом году он собирался отметить 20-летие свой творческой деятельности и соответственно готовил праздничную программу, однако война отменила все его планы. Тем не менее артист решил не откладывать жизнь и вернуться на украинскую сцену. Он пообещал выступления в Киеве и во Львове и заявил, что это будут особые концерты.

"В этом году я должен был праздновать двадцатилетие творческой деятельности. У меня, как и у каждого из нас, были планы, разрушившие нашествие захватчиков. Но жизнь невозможно отложить, она продолжается. Все, что мы можем, это жить его в соответствии с вызовами, с которыми сталкиваемся на своем пути. Поэтому мы решили совместить полезное с приятным и устроить по поводу двадцатилетия большое благотворительное событие, чтобы поддержать друг друга и собрать деньги для волонтерских фондов, которые занимаются помощью пострадавшим от войны и обеспечивают потребности наших защитников на фронте. Это будут особенные вечера, ведь всем нам так нужны тепло и надежда", - написал Бабкин в подписи к своему посту.

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