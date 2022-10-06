Известный телеведущий и бывший главный редактор мужского журнала XXL Никитита Добрынин (настоящее имя Влад Вакулович) активно развивает свой аккаунт в Instagram, как и его супруга-блогерка Даша Квиткова.
В 2020 году пара сыграла красивую свадьбу, а через год у них родился первенец.
Как призналась Даша, после появления ребенка в отношениях с Никитой начались проблемы. Постоянный недосып, усталость, стресс – все это негативно влияло на отношения супругов. Тогда звезды не могли понять друг друга, появилось много взаимных претензий, что говорить о ссорах на пустом месте.
Когда это достигло определенной точки кипения, они решили обратиться к психологу и начали активную работу над собой, чтобы сохранить семью.
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Сейчас супруги поехали на западную Украину.
В своем микроблоге Добрынин показал, как уединился с Квитковой в кабине лифта. Парочка времени зря не теряла, они включили телефоны и принялись селфится в зеркале.
"Счастливая женщина, счастливый мужчина", "Какие вы милашные", "Невероятные", - одарили комплиментами супругов читатели страницы Никиты Добрынина.
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