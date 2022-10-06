Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила несколько кадров, на которых показала стильный образ и похвасталась очередным путешествием.

Как видно, на новых снимках Даша запечатлена на парковке возле черного автомобиля, похоже, она только что приехала. Перед камерой она пояивлась в стильном образе – на ней широкие светлые джинсы, светлый свитер и модная серая курточка, а завершают лук массивные кроссы. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Квиткова написала: "daria in shayan". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши: "Какой классный перевод", "Перевод – бомба. Улыбнитесь и пойте", "А фото очень красивое", "А перевод огонь", "Красота!", "Красиво!", "Боже, любимый Шаян, обожаю всем сердцем", "Была в Шаяне. Прекрасное место. Хорошие базы отдыха", "Как всегда, огонь", "Искренне рады приветствовать вас на Закарпатье", "Такая красотка", "Красивая", "Такая красавица".

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