Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное видео, на котором вблизи показала свой необычный образ, который выбрала для вечера чтения стихов во Львове.

Как известно, во время войны Наталка начала проводить мероприятия, на которых собирает зрителей и читает для них стихи. И если раньше она организовывала такие встречи только в Киеве, то теперь собрала зал и во Львове. В своем микроблоге звезда ранее показала кадры с самого вечера, а теперь решила вблизи показать свой необычный образ на этом мероприятии.

Как видно, на новом видео Наталка запечатлена в красивой осенней локации, она крутится перед камерой, демонстрируя наряд. На ней белоснежное теплое платье интересной текстуры, которое она дополнила уникальным украшением из бусин, которое создавалось ее задумке. Дополняет образ стильная светлая шляпка, волосы актрисы распущены и красиво уложены, а на лице аккуратный макияж.

В подписи к публикации Денисенко написала: "Столько комплиментов от вас за этот образ. Мне очень нравится быть стилистом для самой себя, на все мероприятия я наряжаюсь сама. Это стильное украшение сделала для меня невероятно талантливая ... по моему эскизу. Шляпка от ... расшила жемчугом также она. Макияж...".

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