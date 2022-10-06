В этот раз на своей странице в Instagram телеведущий показал фото с бывших позиций врага и рассказал, что там нашли украинские защитники.

"Короче, "вторая" армия мира. На позициях рф - телефон ТА-57 года выпуска, озвученного в названии. Учебные 30-мм патроны в огромном количестве. Учебные деревянные (!!!) Калаши, учебные гранаты. И много другого учебного. Очевидно: "вОйны" приехали на войну учиться, не имея даже элементарных навыков. Учились прямо в полях. Учились плохо. Были отчислены. Ожидается новый набор мобилизированных военных учеников", — пишет Комаров.

"Может и страна у них учебная? Только видимо двоечники к ней добрались", — добавил в комментариях ведущий Анатолий Анатолич.

"Какой ужас. Недострана имитатор, имитируют все, от любви "к родине", спецоперацию, оружие, снаряжение, до "все идет по плану". Неадекваты полные. Из настоящего только звериные инстинкты, да и те- самые примитивные";

"На первом фото у Дмитрия отвратительное удивление на лице от этого бутафорства😂";

"Дима😂у вас такое выражение лица...Вы даже когда червячков кушали в "Мире наизнанку" на вашем лице было меньше отвращения и удивления,чем когда показываете изнанку "второй армии", — пишут украинцы в комментариях.

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

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