В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар рассказал об уникальной украинской специи — багульнике.

"Я постоянно путешествую по Украине и охочусь на наши самобытные продукты. Как-то меня занесло в Ровно и я сразу пошел на базар. Там продавались разные травы и среди них была одна, которая по запаху мне показалась похожей на смесь дикого розмарина с лавандой. Что-то хрупкое, но устойчивое", - пишет Клопотенко.

Евгений спросил у местных, что оно такое, и оказалось, что это багно (или багульник/багон).

"Растет в болотных местностях на Ровенщине. А по факту, это локальная специя, о которой мало кто знает. Поэтому я привез этот багульник в Киев... Добавил к десертам и мясу и это сделало вкус блюд более аутентичным. Продукт получил новую жизнь, чтобы усилить украинское через еду", - подчеркнул "Мастер Шеф".

Украинцы в комментариях делятся, пробовали ли когда-то и знали ли о растении багульник:

"Супер! Когда багульник клали в сундук с одеждой, который и моль отгонял и одежда приятно пахла от него";

"Смотря видео, прям через экран чувствую его запах 😀 еще с детства помню";

"Так это уникальное растение, на Полесье считают, что злоупотребление этим растением приводит к отравлению, особенно когда цветет".

Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.