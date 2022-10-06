Телеведущая Маша Ефросинина показала, чем кормит своего сына, но неожиданно нарвалась на критику из-за внешнего вида.

В этот раз на своей странице в Instagram Мария разместила домашнее видео, на котором в лосинах и спортивном топе жарит картошку. А потом, пока 8-летний Саша ест, Ефросинина, которую в последнее время постоянно критикуют за чрезмерную худобу, только пьет вино.

"Чаще, чем о новостях из Украины, я думаю только о том, как накормить своего сына! Он хочет есть, сразу, как заканчивает есть…. Картофель по-крестьянски (по маминому рецепту) - картошка моего детства", - написала ведущая под видео.

Певица Надя Дорофеева не удержалась и сразу написала в комментариях: "Хочууууууууууу".

При этом главной темой обсуждения под публикацией стала фигура Маши:

"пока Саша ест, Маша по рекомендации Поляковой пьет 😂";

"Маша, очень уважаю вас. Только неужели такая худоба это красиво, самой нравятся стройные, но не такие, извините, но считаю, что это не хорошо";

"Машуня, вы такая худенькая 😮 надо срочно с сынулей поесть и сальца туда еще";

"Сыну картошечку, а Маше винца. Это вы Полякову слушаете? Она говорила, что вечером не ест, только пьет вино";

"Машуня, а сама то что-то ешь? Такая худенькая!!!❤️".

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.