Как сообщает Politeka.net, известная американская модель Эмили Ратаковски активно участвует в модных показах на неделе моды в Париже и успела отличиться несколькими образами. В этот раз артистка также представила несколько кадров, сделанных за последнее время.

В этот раз Эмили в маленьком топике и мини-юбке прошлась на подиуме в очередной раз доказала, что выглядит превосходно и быстро вернула образ, как и до рождения сына.

Сейчас Эмили после развода стала больше времени уделять работе, в сети восхищены ее образами:

«Красивый наряд; Линда Мэй; хорошенько поработала; она правильно худеет; как можно быть такой красивой; все смотрят на нее; эти старания не зря; одобряю такое усердие; я хочу этот топ, мне он подходит; Ты такая красивая 🤍».

Разведенная модель с маленьким сыном не сидит дома и теперь активно работает над собой и своими образами. В этот раз Ратаковски в джинсовом костюме хвастнула загорелой фигурой также и на показе.

Эмили Ратаковски на показе мод Loewe вчера вечером в Париже отличилась также и тем, что не стала надевать лифчик и блузу под необычный костюм.

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