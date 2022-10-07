Артист "Квартал 95" Юрий Ткач рассказал, где теперь они выступают и какая трагедия пришла в команду проекта "Лига смеха".

Так, по словам Ткача, с начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину «Квартал 95» уже дал более 140 концертов для украинских защитников.

«Это поддержка для наших ребят, наших защитников. И она очень нужна… Очень тяжело сначала было, потому что мы не знали, что делать, как делать, а потом я увидел, что нужен обычный разговор, обычная поддержка: обнять, сфотографироваться, сказать несколько слов. Повсюду ребята с улыбками встречают, и мне кажется, что юмору есть место, без него никак», - подчеркнул Ткач в интервью ЖВЛ.

Артист признается, что тяжелее всего «кварталовцам» шутится в госпиталях.

«Обнимаешь человека, а у него аппарат Илизарова и он говорит: «Ниче-ниче, нормально», или девочка подходит, а у нее с ножкой проблема, или с рукой, или без ножки или без ручки. Каждому бойцу смотришь в глаза и понимаешь, что у него своя история, своя семья, и это как Вселенная», – рассказал Юрий Ткач.

Привыкнуть к войне, говорит Ткач, невозможно, а научиться с ней жить очень сложно.

«У нас совсем недавно парень из «Лиги смеха» ушел из жизни... Я думаю, что эта история - она еще не закончилась. К этому никак нельзя привыкнуть, это нельзя принять, это шокирует», – признался артист «Квартал 95».

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказал, почему его супруга Ксения больше не общается с родственниками, живущими в оккупированной Ялте.

Также сообщалось, знали ли Юрий Ткач, Кошевой и другие звезды "Квартал 95" о начале войны заранее.

Кроме того, Politeka.net писала, что новую пародию звезды "Квартал 95" оценили даже россияне.