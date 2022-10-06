Артистка, известная своими выступлениями в программах "Голос країни", "Х-фактор" и "Женский квартал", на своей странице в Instagram заинтриговала поклонников своим новым творением.

"Дорогие мои followers🙌🏽Я вам никогда раньше этого не говорила, но я вам такая безумно благодарна. Вы со мной не из-за хайпа, а из-за моего творчества. Не из-за сотни купленных реклам, а из-за искренности)) Я себя поймала на мысли, что я мало говорю с вами по душам", - пишет Мбани.

Элина призналась, что она всегда была достаточно закрыта на пространстве интернета.

"Страницы моей жизни листал мой голос в песнях, именно из них вы узнавали о чем поет сердце. Но я пошла на очень весомый шаг. И скоро вы сделаете обо мне чрезвычайные открытия! Я поделилась частицей своей маленькой вселенной под именем «Лина» И самое главное то, что я сделала это сознательно. Именно по искренности я говорю вам спасибо! Мне невероятно приятно услышать свой трек, проходя мимо совершенно чужой машины, увидеть слова поддержки у «личных» и понять, что вдохновлять можно через ❤️", — отметила звезда «Женского квартала».

Артистка также добавила, что уже в скором времени поклонники смогут услышать ее в совсем другом формате.

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