Украинская певица MamaRika, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, представила новый клип и до слез тронула поклонников.

На своей странице в Instagram артистка сообщила о премьере клипа на песню "Счастье".

"Все мы родом с детства... И когда болит душа, мысленно возвращаемся в родной дом, где трава была так высока, а мамины объятия прятали от всех бед...Сейчас мы разбросаны по миру, но только на родной земле дышим свободно, потому что здесь наше Счастье …💙💛Друзья, надеюсь, эта работа придаст вам веры и сил, напомнит о самом главном…", — подчеркнула MamaRika.

Артистка также попросила украинцев о помощи: "Прошу поддержать репостом, комментарием, лайком, чтобы украинское звучало громко! Спасибо!".

Поклонники в комментариях сразу же оценили новую видеоработу Анастасии:

"Какая замечательная песня 😍😍😍 Не смогла сдержать слез 💔 Спасибо за творчество 💙💛";

"Очень красивая, тонкая, нежная, хрупкая Вы и исполнение. Слова попадают прямо в душу";

"Великолепная песня, сразу детство вспомнила, как было хорошо 😥";

"Боже, как хорошо 👏 мурашки по коже…";

"До слез. Сразу мыслями в бабушкином доме 😭💔";

"Какая песня, слезы на глазах💔";

"Какая меткая песня в настоящее время, для всех кто вдали от дома, и скучает по родному".

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