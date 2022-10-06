На своей странице в Instagram артистка сообщила о премьере клипа на песню "Счастье".
"Все мы родом с детства... И когда болит душа, мысленно возвращаемся в родной дом, где трава была так высока, а мамины объятия прятали от всех бед...Сейчас мы разбросаны по миру, но только на родной земле дышим свободно, потому что здесь наше Счастье …💙💛Друзья, надеюсь, эта работа придаст вам веры и сил, напомнит о самом главном…", — подчеркнула MamaRika.
Артистка также попросила украинцев о помощи: "Прошу поддержать репостом, комментарием, лайком, чтобы украинское звучало громко! Спасибо!".
Поклонники в комментариях сразу же оценили новую видеоработу Анастасии:
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"Какая замечательная песня 😍😍😍 Не смогла сдержать слез 💔 Спасибо за творчество 💙💛";
"Очень красивая, тонкая, нежная, хрупкая Вы и исполнение. Слова попадают прямо в душу";
"Великолепная песня, сразу детство вспомнила, как было хорошо 😥";
"Боже, как хорошо 👏 мурашки по коже…";
"До слез. Сразу мыслями в бабушкином доме 😭💔";
"Какая песня, слезы на глазах💔";
"Какая меткая песня в настоящее время, для всех кто вдали от дома, и скучает по родному".
Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" приехал на российские позиции и поразил кадрами.
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