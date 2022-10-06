Украинская певица Злата Огневич призналась, как из-за проблем с волосами ей приходится выступать с париком на концертах.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Злата Огневич каждый день рассказывает в Инстаграм, как проводит свое время и как проходят ее будни. Рассказывает артистка также и о своих преображениях - после смены цвета волос она получила много комплиментов.

«Спасибо всем за комплименты! Да, я немного привела в порядок свои волосы, на это ушло 1,5 года. Обещаю себе, после того, что уже прошла, и вам – никогда не буду больше блондинкой! В моем случае это невозможно.

Шесть месяцев блондинкой и спустя полгода волосы начали сильно ломаться. И мне пришлось определенное время носить систему замещения. Вот она! Система из азиатских волос! Артисты часто надевают такую систему «замещения», чтобы сохранить свои волосы» - высказалась Злата.

«На фоне стресса я практически перестала есть сладкое. Но теперь появилось новое «хочу». Сыр! Козий и овечий, чем больше он воняет, тем лучше! А теперь иду по кофе, хотя и обещала себе, что сделаю перерыв.

Сижу, смеюсь. Прислали координаты концерта и попросили не пугаться. Но я живу рядом с ядерным агрессором, который каждый день шантажирует своими «ядерными причандалами». Я ничего не боюсь» - также пишет Злата.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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