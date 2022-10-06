Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Ткач, который вместе с коллективом студии гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил забавное видео, в котором показал, как поднимать себе настроение во время войны и осенней хандры.

Так, в забавном ролике Юрий сначала показал, как грустит и-за войны, воздушных тревог и погоды. А затем начал искать способы поднять себе настроение. И начал он с прочтения новостей, где писали о мобилизации в россии. После этого настроение комика существенно улучшилось, он начал звонить знакомым в россию и троллить их из-за этого, а некоторым даже предлагал черный пакет.

В подписи к публикации Ткач написал: "Короче говоря, поднимаю себе настроение". А поклонники тут же принялись комментировать новое видео комика: "Прекрасно", "Короче говоря, я курьер", "Браво! Непревзойденный мастер!", "Такой позитивчик, Юрчик – позитивчик", "Обожаю", "А мне так же приятно услышать подобные новости", "Юра, подняли настроение не только себе, спасибо", "Спасибо, Юрчик! Улыбка на моем лице сейчас бывает очень редко, но сейчас появилась!".

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