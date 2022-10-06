Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала находясь за границей в Польше продолжает выходить в эфир и поражать зрителей стильными и элегантными образами. Артистка является настоящей иконой стиля и примером для подражания для многих женщин. В этот раз она пришла дать интервью, надев одежду в стиле этно. Фото певица поделилась в Instagram-stories.

На серии новых кадров в Instagam она красуется в ансамбле коричневого и темно-серого цветов с национальными элементами. На Джамале - рубашке с объемными рукавами в стиле оверсайз, щедро декорированной вышивкой бежевыми и красными нитями. Низ наряда состоит из длинных брюк-палаццо насыщенного коньячного цвета и ботинках в тон. Этно-мотивы в наряде не только напоминают певице об Украине, но и показывают другим: "так выглядит настоящая украинка".

Волосы артистка выпрямила красивыми прямыми локонами и сделала нежный едва заметный макияж.

Стоит отметить, что после нападения россии на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины, а сейчас находится в Польше. Именно здесь она принимала участие в танцевальном проекте "Танці з зірками".

Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".