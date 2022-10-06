Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила свое фото с афишей и на русском языке раскрыла подробности тура по Германии, который ранее был перенесен.
Судя по афише, концерты Лободы в Германии запланированы не только в этом году, но и в следующем. Также она опубликовала список городов и дат, когда будут проходить выступления, и сообщила, что зрители могут использовать купленные ранее билеты.
В подписи к публикации Светлана написала: "Друзья, хочется начать сегодняшний день с хороших новостей! Перенесенный тур по Германии стартует уже в декабре! Концерты состоятся в тех же залах, у всех, кто приобрёл билеты, будут те же места! Теперь Вас ждёт новая программа, яркие постановки, и много новых песен! Ну и полюбившиеся вами хиты. Схема замены купленных билетов очень простая – вы можете их обменять, обратившись по месту покупки. Я очень хочу, чтоб вы знали, что сегодня для меня каждый концерт – это моя единственная возможность верить, что у этого мира еще есть шанс! Я вас очень ценю и жду наши встречи! Спасибо за преданность и терпение".
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Им конец": ВСУ перемалывают последнюю элиту войск россии, названо, на каком направлении
"Это фиаско": в разведке перечислили варианты неизбежного поражения Путина
Народная артистка Украины засветилась на путинском шабаше: "Позор невероятный!"
"Ну какая реакция может быть?": на видео показали, как встречали Потапа украинцы после возвращения на родину
Напомним, "По моему эскизу": Денисенко из "Крепостной" похвасталась необычным украшением.
Как сообщала Politeka, "Мечтала с детства": Зарицкая из KAZKA рассказала, как попала в Нью-Йорк и что задумала там сделать.
Также Politeka писала, что "Такая красотка": Квиткова из "Холостяка" выгуляла стильный образ среди карпатских гор, фото.