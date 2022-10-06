Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила свое фото с афишей и на русском языке раскрыла подробности тура по Германии, который ранее был перенесен.

Судя по афише, концерты Лободы в Германии запланированы не только в этом году, но и в следующем. Также она опубликовала список городов и дат, когда будут проходить выступления, и сообщила, что зрители могут использовать купленные ранее билеты.

В подписи к публикации Светлана написала: "Друзья, хочется начать сегодняшний день с хороших новостей! Перенесенный тур по Германии стартует уже в декабре! Концерты состоятся в тех же залах, у всех, кто приобрёл билеты, будут те же места! Теперь Вас ждёт новая программа, яркие постановки, и много новых песен! Ну и полюбившиеся вами хиты. Схема замены купленных билетов очень простая – вы можете их обменять, обратившись по месту покупки. Я очень хочу, чтоб вы знали, что сегодня для меня каждый концерт – это моя единственная возможность верить, что у этого мира еще есть шанс! Я вас очень ценю и жду наши встречи! Спасибо за преданность и терпение".

Напомним, "По моему эскизу": Денисенко из "Крепостной" похвасталась необычным украшением.

Как сообщала Politeka, "Мечтала с детства": Зарицкая из KAZKA рассказала, как попала в Нью-Йорк и что задумала там сделать.

Также Politeka писала, что "Такая красотка": Квиткова из "Холостяка" выгуляла стильный образ среди карпатских гор, фото.