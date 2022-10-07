Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря победе на шоу "Голос країни". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля Сергей начал давать уличные концерты, собирая деньги на помощь украинцам. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда опубликовал видео, где поздравлял подружку с днем рождения.
"Леди Гага на пенсии", - прозвучали слова в видео.
"С днем рождения
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P.S. Желание именинница выбрала правильное, пусть сдохнет "сами знаете кто", - написал Лазановский.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вы невероятные, искренние поздравления", "Классное видео с юмором. Приветствую подругу!", "Ржу с озвучки. Никитюк рулит".
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