Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря победе на шоу "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. А после 24 февраля звезда активно занялся концертной деятельностью прямо на улице, где собирал деньги на ВСУ. А выступления звезды собирали миллионы и десятки миллионов просмотров в социальных сетях. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где активно делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Сергей обратил внимание на комментарий фанатки.
"А ваша дочь, господин Сергей, поет лучше!!!! Спасибо вам за это!!!", - написала фолловерка.
"Я наверное чего-то не знаю", - в ответ написал Лазановский.
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Ведь как известно, у Сергея нет не только дочери, но и жены.
Сообщалось, что Лазановский показал, как выступил на концерте.
"Галич, сегодня это было очень уютно
Украинские души объединились в одну", - отметил Сергей в публикации.
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