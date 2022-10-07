Певица Надежда Дорофеева припомнила, что взяла с собой лишь самые необходимые вещи.

Как сообщает Politeka.net, после полномасштабного вторжения россии в Украину артистка Надежда Дорофеева уехала за границу. Певица выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев. Несколько часов назад она опубликовала пост на личной странице в Instagram и вспомнила, что почувствовала после возвращения домой.

Певица припомнила, что взяла с собой лишь самые необходимые вещи и думала, что покидает дом лишь на несколько недель - оказалось, что нет.

"Я покидала свой дом с двумя старыми свитшотами, спортивными штанами, курткой и кроссовками, которые ненавижу... Как я тогда думала, на две недели...", - отметила артистка.

Надежда Дорофеева также призналась, что после возвращения в свой дом делала некие ритуалы, как это часто показывают в кино.

"Когда впервые зашла в дом, гладила стены… как в кино. Волновалась, скучала, благодарила… за все, что здесь было", - добавила артистка и показала черно-белое фото, сделанное на кухне.

В комментариях пользователи сети отметили, что ждут от нее новую украиноязычную песню. А также успокаивали, что все будет хорошо и все украинцы вскоре вернутся домой: "Скоро все вернутся домой", "Надюш, скоро все будет хорошо", "Все вернем и восстановим , "Все изменилось, мы стали сильнее, поэтому я уверена и победим", "Очень ждем клип".

Напомним, что новый бойфренд Дорофеевой показал певицу в "наряде Евы".

Как сообщала Politeka, Дорофеева откровенно рассказала о своем состоянии и чем она лечится.

Также Politeka писала, что Дорофееву потряс обстрел оккупантов по гуманитарной колонне, 25 украинцев погибли.