Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему синглу "Охрана - отмена". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. И из-за этого звезду заблокировали в Инстаграм, после чего Владимир Дантес рассказал, где следить за Яной. Но Jerry Heil через некоторое время удалось вернуть свою страничку, после чего она опубликовала долгожданный пост.
"Спасибо Минцифры , что восстановили мой профиль, который инста снес за правду!
Эта песня — посвящена папам, благодаря которым чувствуется опора. Тем что воспитали нас и тем, что в любую секунду готовы стать перед нами и за нами горой!
Если не слышали или не видели – ссылка в био!
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А в сторож жду вас с великолепной новостью", - написала Яна под публикацией, где презентовала свою новую песню.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ты невероятная, спасибо тебе", "Как всегда до мурашек, каждое слово, каждая песня", "Люблю своего отца, он самый лучший".
Напомним, Jerry Heil растрогала до слез мощный треком об отце, благодаря которому стала знаменитой
А еще Politeka сообщала, что продюсер Поляковой Ясинский честно рассказал о разрыве с Jerry Heil
Также Politeka писала, что Jerry Heil и Kalush впечатлили украинцев совместным выступлением, кадры