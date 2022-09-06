Певица Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева), которая поступила в Музыкальный колледж в Беркли в Бостоне (США), больше не является подопечной продюсерской компании Михаила Ясинского Secret Service. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Также артистка призналась, почему решила учиться именно в США.
"Кто запустил этот тренд на расставание и почему его поддержали почти все мои знакомые, я не знаю. Но на всякий случай, чтобы не выбиваться из массы, я тоже решила прекратить отношения… После этого решение нужно было решить только одно: с кем. Парня у меня не было. Поэтому еще полгода назад мы прекратили сотрудничество с компанией Secret Service – агентством, которое обеспечивало мне пиар, концертные и другие услуги, - заявила Jerry Heil.
Поклонников также волнует, продолжит ли исполнительница писать украинскую музыку. Поэтому артистка решила успокоить их и заверила, что еще не раз порадует слушателей.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Скандал в самолете, неадекватная россиянка ударила ребенка из Украины: у девочки была подушка с воином ВСУ
"Ровно сидеть больно": врач-невролог объяснила, что может скрывать путин
Новое масштабное ЧП на Одесчине, спасти людей не удалось: кадры с места трагедии
Военный учет женщин: названы три специальности, которые очень нужны Генштабу
"У меня много украинской музыки, которую я еще должна показать вам. Так что даже не надейтесь, я никуда не делась. Я продолжаю делать классную украинскую музыку и развивать ее в США. И я здесь, чтобы учиться и принести много нового для нас", – сказала Jerry Heil в интервью для "Сніданку з 1+1".
Напомним, что Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.
Как сообщала Politeka, Alyona Alyona устроила эффектные танцы с Jerry Heil, кадры.
Также Politeka писала, что Jerry Heil и Alyona Alyona готовят неожиданную музыкальную премьеру.