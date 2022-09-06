Поклонников также волнует, продолжит ли исполнительница писать украинскую музыку. Поэтому артистка Jerry Heil решила успокоить их и заверила, что еще не раз порадует слушателей.

Певица Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева), которая поступила в Музыкальный колледж в Беркли в Бостоне (США), больше не является подопечной продюсерской компании Михаила Ясинского Secret Service. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Также артистка призналась, почему решила учиться именно в США.

"Кто запустил этот тренд на расставание и почему его поддержали почти все мои знакомые, я не знаю. Но на всякий случай, чтобы не выбиваться из массы, я тоже решила прекратить отношения… После этого решение нужно было решить только одно: с кем. Парня у меня не было. Поэтому еще полгода назад мы прекратили сотрудничество с компанией Secret Service – агентством, которое обеспечивало мне пиар, концертные и другие услуги, - заявила Jerry Heil.

Поклонников также волнует, продолжит ли исполнительница писать украинскую музыку. Поэтому артистка решила успокоить их и заверила, что еще не раз порадует слушателей.

"У меня много украинской музыки, которую я еще должна показать вам. Так что даже не надейтесь, я никуда не делась. Я продолжаю делать классную украинскую музыку и развивать ее в США. И я здесь, чтобы учиться и принести много нового для нас", – сказала Jerry Heil в интервью для "Сніданку з 1+1".

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