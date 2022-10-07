Отец и брат популярного украинского комика и актера Игоря Ласточкина живут на россии. При этом они игнорируют все, что происходит в Украине и не желают говорить о войне. Юморист в интервью Алине Доротюк рассказал подробнее об отце и брате, которые живут на россии.

Игорь Ласточкин считает, что его отец отупел из-за длительного употребления алкоголя. Потому он легко поддается на пропаганду кремлевских пропагандистов. Что касается, брата, то украинский комик говорит, что тому безралична не только война в Украине, но и вообще все вокруг него.

"С детства мечтал, чтобы он бросил пить. Он мог иногда распускать руки, но насилия не было. К нам с братом он не лез. Делал беспорядок, мог бомжа привезти домой... Он вылечился, но так долго употреблял, что от мозга уже ничего не осталось. Он очень быстро подсел на российскую пропаганду, присылал мне ссылки на каких-то "экспертов", российских политологов... Потом переключился на Соловьева, присылал мне всякую дичь", – вспомнил Игорь Ласточкин.

Когда началась полномасштабная война родственники из страны-агрессора даже не написали ему. Только в марте Ласточкин решился связаться с ними первым.

"На вторую неделю написал: "Вы, твари, вам вообще по*ер, что у нас здесь происходит? Что со мной?" Они ответили: "Мама сказала тебе не писать". Мама тут же поняла, что я хочу всех их разорвать за их бездейственность, трусость", – с улыбкой прокомментировал Игорь Ласточкин.

Напомним, Ласточкин из "Квартал 95" в мини-юбке и колготках-сеточке поразил нарядом на корпоратив.

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