Андрей Данилко сомневается в том, что критика Аллы Пугачевой в адрес действий российских властей и войны против Украины возымеет какой-либо эффект.

Так, Данилко отметил, что искусство воспитывает и вызывает эмоции, но «не надо думать, что это может как-то человека поменять».

«Не может. И Путин же смотрел фильмы «Белый Бим Черное ухо» и, может быть, плакал и это как-то повлияло? Нет. Он больной человек, плюс преступник – и это всем понятно», - заявил Данилко в интервью DW на русском.

Андрей Данилко признался, что не был удивлен заявлению Пугачевой.

«Я знаю ее хорошо - она человек очень справедливый и чтобы ни говорили там программы, какая она мафиозная и все эти рассказы – я же знаю ее. У меня никогда не было с Аллой Пугчевой ощущения страха, как у многих. У многих ноги тряслись, ее очень боялись, ну правда. А у меня никогда такого не было, с первого знакомства. У меня какие-то очень понятные с ней отношения», - рассказал Данилко.

Также артист заверил, что его не зацепил тот момент, что в своем скандальном заявлении Пугачева призвала остановить гибель российских «ребят», но ни слова не сказала об украинцах.

«Она россиянка и она сказала о своем народе. Она переживает за свою страну, поэтому она так сказала. Мне это абсолютно понятно», - подчеркнул Данилко.

Напомним, Данилко также рассказал о нелепом двойнике Верки Сердючки в россии.

Также сообщалось, что Данилко поставил крест на личной жизни - названа причина.

Кроме того, Politeka.net писала о новом заявлении Аллы Пугачевой после уезда из россии.