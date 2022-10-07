Андрей Данилко с пониманием относится к российским публичным персонам, которые против войны в Украине, но умалчивают об этом.

Данилко признался, что списывается с некоторыми российскими коллегами.

«Я с некоторыми списываюсь. Но я не могу их назвать, чтобы их не подставлять», - сообщил Андрей Данилко в интервью DW на русском.

По его словам, те россияне, с которыми он поддерживают связь, осознают, что на самом деле происходит, но вынуждены молчать.

«Но они в ужасе, они понимают и да, они молчат. Они молчат. И я их очень хорошо понимаю, потому что они на постах таких, как руководители театров…», - пояснил Данилко.

Артист также признался, что задумывается, какую бы позицию заняли бы Михаил Жванецкий, например, и Армен Джигарханян.

«Как бы они в этой ситуации… И я в ужасе. Как это не звучит ужасно, но они ушли вовремя», - отметил Андрей Данилко.

Отвечая на вопрос, может ли украинское общество однажды снова принять Ани Лорак и Веру Брежневу, артистов, которые построили карьеру в россии, Данилко признался, что у него нет ответа.

«Я незнаю. Я как-то по-другому к этому отношусь. И я думаю, что не надо к артистам… Я не понимаю, почему такая реакция. Но почему вы ждете от Ани Лорак каких-то там… какой-то позиции. Ну что вам от этого?», - высказал своем мнение Данилко.

Также Андрей продемонстрировал свою реакцию, когда его спрашивают относительно сроков окончания войны: «Здрасьте! А я от куда знаю?».

Свою маску, к словую, Андрей Данилко собирается снять тогда, когда закончится война. Однако свой прогноз относительно окончания военных действий артист все же дал:

«Я думаю… Дай Бог, чтобы побыстрее».

Напомним, Андрей Данилко также признался, что кнему пришло понимание, что семьи у него уже не будет.

Также артист рассказал о нелепом российском двойнике Верки Сердючки.

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