Данилко признался, что списывается с некоторыми российскими коллегами.
«Я с некоторыми списываюсь. Но я не могу их назвать, чтобы их не подставлять», - сообщил Андрей Данилко в интервью DW на русском.
По его словам, те россияне, с которыми он поддерживают связь, осознают, что на самом деле происходит, но вынуждены молчать.
«Но они в ужасе, они понимают и да, они молчат. Они молчат. И я их очень хорошо понимаю, потому что они на постах таких, как руководители театров…», - пояснил Данилко.
Артист также признался, что задумывается, какую бы позицию заняли бы Михаил Жванецкий, например, и Армен Джигарханян.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Это не случайное попадание": возросло количество жертв обстрела многоэтажек в центре Запорожья
Чмерковский из "Танців з зірками" поразил кадрами, как похудела его мама: минус 36 кг за четыре месяца
"Давайте договариваться": россия просит Украину срочно сесть за стол переговоров
Был тихий час: мужчина устроил массовый расстрел в детском саду, десятки жертв
«Как бы они в этой ситуации… И я в ужасе. Как это не звучит ужасно, но они ушли вовремя», - отметил Андрей Данилко.
Отвечая на вопрос, может ли украинское общество однажды снова принять Ани Лорак и Веру Брежневу, артистов, которые построили карьеру в россии, Данилко признался, что у него нет ответа.
«Я незнаю. Я как-то по-другому к этому отношусь. И я думаю, что не надо к артистам… Я не понимаю, почему такая реакция. Но почему вы ждете от Ани Лорак каких-то там… какой-то позиции. Ну что вам от этого?», - высказал своем мнение Данилко.
Также Андрей продемонстрировал свою реакцию, когда его спрашивают относительно сроков окончания войны: «Здрасьте! А я от куда знаю?».
Свою маску, к словую, Андрей Данилко собирается снять тогда, когда закончится война. Однако свой прогноз относительно окончания военных действий артист все же дал:
«Я думаю… Дай Бог, чтобы побыстрее».
Напомним, Андрей Данилко также признался, что кнему пришло понимание, что семьи у него уже не будет.
Также артист рассказал о нелепом российском двойнике Верки Сердючки.
Кроме того, Politeka.net писала, что внук Аллы Пугачевой Пресняков якобы получил повестку.